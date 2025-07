Montefiascone per una domenica è tornata ad essere invasa dalle mountain bike, ma soprattutto dall’entusiasmo contagioso dei bambini impegnati nella nuova tappa del 19° Trofeo Baby Cross Country. Una giornata di festa, pur con un caldo imperante su tutta Italia solo parzialmente ammorbidito dal Monte Falisco dove le prove riservate ai giovanissimi fino alla categoria G6 si sono disputate. Presenti tantissime società del viterbese e non solo, per quella che è stata la seconda prova allestita a Montefiascone dopo quella primaverile e che per gli organizzatori della locale Scuola Mtb è stata anche una sorta di antipasto di quel che sarà il prossimo 12 ottobre quando tornerà la Marathon Est! Est!! Est!!!, una delle più amate prove di mountain bike dell’intero calendario italiano. Il Trofeo riservato ai più piccoli ha avuto un bellissimo anticipo al sabato sera quando in tanti amanti delle due ruote si sono presentati a Piazzale Roma per effettuare con l’ausilio delle luci montate su casco e bici una pedalata chiamata “Gustando in Bici” per le strade della città con arrivo in Piazzale Urbano V e immancabile brindisi conclusivo, con l’ausilio di Comune, Regione e Tuscia-Antica Terra Pontificia. Per tanti è stato un weekend diverso dal solito, un modo originale per vivere uno dei fine settimana estivi più caldi della stagione.

