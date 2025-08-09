La Federugby ha diramato il calendario del campionato di serie A, che vedrà ai nastri di partenza, ancora una volta, il Crc. Nella prima giornata del girone 4, i biancorossi ospiteranno al Moretti-Della Marta i Cavalieri Prato, in uno scontro che si presenta molto complicato e che potrà dire di che pasta è fatto il quindici di Umberto De Nisi. La prima trasferta ci sarà sette giorni dopo in casa della Rugby Roma Olimpic. Il 2025 terminerà con la trasferta di Paganica, mentre il 2026 prenderà fisionomia al Moretti-Della Marta contro il Firenze l’11 gennaio. Sempre in Abruzzo è prevista la conclusione della regular season il 19 aprile a L’Aquila. Intanto l’ambiente è sempre in attesa degli annunci da parte della società, riguardo le novità in vista della nuova stagione.

