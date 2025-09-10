La stagione agonistica si è chiusa, e per i cavalieri di FLC Cavalli il sipario cala su un anno straordinario, fatto di sfide, emozioni e traguardi che resteranno impressi nella memoria. Quello che questi ragazzi e ragazze hanno dimostrato, insieme ai loro cavalli, va oltre le classifiche: è passione pura, determinazione incrollabile e spirito di squadra che brilla come un faro nel panorama equestre. Ogni gara, ogni galoppo, ogni respiro condiviso con i loro compagni di viaggio a quattro zampe ha raccontato una storia fatta di sacrificio, allenamenti senza sosta e sogni che prendono forma. E i risultati parlano da soli. Protagonista indiscusso del "primo go" è stato Lorenzo Cozzolino che ha firmato una prestazione magistrale conquistando il terzo posto nella categoria "Non Pro" e centrando un prestigioso decimo posto assoluto. Una prova di carattere e lucidità che lo consacra tra i protagonisti della stagione.

Con la sua eleganza in sella e la grinta di chi non molla mai Rita Pazzaglia ha regalato emozioni forti. Un quarto posto nella categoria "Lady" e un quinto posto nella "Non Pro" che confermano la sua solidità ai massimi livelli. Non solo una campionessa, ma un esempio di dedizione e passione. L’energia contagiosa di Martina Quagliata l’ha portata a un brillante nono posto nella categoria "Lady" e a un ottimo dodicesimo posto nella "Junior". Ma è stata Elisa Quagliata a scrivere una pagina indimenticabile: prima nella categoria "Girls" e terza nella "Young". Due sorelle, due stili diversi, un’unica forza che lascia il segno.

A volte la vera vittoria sta nel non mollare. Giorgia Vittoria, costretta a un cambio di cavallo a pochi giorni dai Campionati Italiani ha reagito con coraggio e determinazione conquistando un ventiduesimo posto che vale tantissimo. Un esempio di resilienza che ispira tutti. Spettacolare anche la prova di Samanta Pietragalla, che ha infiammato la stagione con un terzo posto nella categoria "Novice Senior" e un quarto posto nella "Judget Pattern". Precisione, armonia e cuore: una combinazione perfetta.

Il gran finale di stagione ha avuto il sapore della gloria collettiva. Rita Pazzaglia, Fabio Cozzolino ed Elisa Quagliata hanno preso parte alla prestigiosa "Coppa delle Regioni" contribuendo in maniera decisiva alla conquista della medaglia di bronzo insieme a tutta la squadra. Un traguardo che dimostra come FLC Cavalli non sia solo un team, ma una famiglia unita dalla stessa passione. Questi successi non sono semplici numeri, ma il frutto di un lavoro quotidiano fatto di sudore, sacrificio e amore per i cavalli.

FLC Cavalli conferma la sua crescita costante guidando atleti e amazzoni in un percorso che fonde professionalità e spirito agonistico. Il futuro si apre ora come un orizzonte sterminato: nuove sfide attendono i cavalieri e questa squadra ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontarle con il coraggio di chi sa sognare e la determinazione di chi non si accontenta mai. FLC Cavalli non corre solo per vincere: corre per vivere emozioni, per scrivere storie e per portare in alto un nome che, stagione dopo stagione, è diventato sinonimo di eccellenza e passione.

