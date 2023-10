Domenica decisamente positiva per i colori nero-verde-fluo della Mtb Santa Marinella con gli atleti impegnati maggiormente sul fronte del ciclocross ma anche nella mountain bike con le ultime gare della stagione.

Nel cross ancora un’ottima performance di Gianfranco Mariuzzo a Canzian d’Isonzo, in Friuli Venezia Giulia, dove ha timbrato la vittoria tra i master di terza fascia over 54 e di categoria master 6 al Trofeo Renato Bagolin, gara appartenente al circuito Triveneto. Altro risultato di spicco nel ciclocross è stato il secondo gradino del podio tra i supergentleman A per Michele Feltre a Povegliano.

Buoni risultati anche nel fuoristrada con il sedicesimo posto tra i master 6 di Claudio Pellegrini a Monteriggioni nell’omonima Granfondo in terra toscana, mentre a Sperlonga ha marcato la presenza Cristiano Mastropietro alla Granfondo sulla Via di Ulisse conclusa all’ottavo posto tra i master 3.

Allo stato attuale la Mtb Santa Marinella è impegnata nel mettere in cantiere la Sei Ore del Mare ad Ostia, in programma domenica 22 ottobre all’interno della pineta di Castelfusano con il patrocinio del X Municipio di Roma Capitale. La novità di rilievo rispetto alla passata edizione è l’assegnazione del Campionato Nazionale di specialità sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano così come ha validità per il Campionato Regionale CSI Lazio, in parallelo all’epilogo dei circuiti ECS Tour 2023 ed Endurance Prestige Italy. Tra mare, pineta e single track lungo l’anello di 9 chilometri, aperto sia alle mountain bike che alle bici gravel a scopo promozionale, la gara endurance ha inizio alle 10 con termine previsto alle 16 come da regolamento.

