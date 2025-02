A Maccarese si sono concluse le giornate di gara per gli Internazionali d’Italia Supermarecross. I piloti arrivati sul podio sono stati premiati dal presidente del consiglio comunale Roberto Severini e dall’assessore allo Sport Federica Poggio. «È stato un evento - dichiara il presidente Severini - che ha portato grande entusiasmo e partecipazione. Una competizione entusiasmate che ha portato Fiumicino sotto i riflettori, dimostrando ancora una volta l’alto valore sociale delle manifestazioni sportive. Siamo orgogliosi di vedere la nostra città così viva e coinvolta».

«Lo sport - commenta l’assessore Poggio - è un volano fondamentale per il nostro territorio, e questo evento ha dimostrato quanto Fiumicino sia un punto di riferimento per le grandi competizioni. È stato un piacere vedere così tanti giovani talenti dar vita a una giornata di emozioni e spettacolo. Complimenti agli organizzatori e a tutti gli sportivi in gara».

Protagonisti e vincitore della giornata: Matteo Del Coco (KTM – Brunetti Motors)Campione indiscusso della categoria Pro MX1. Manfredi Caruso (Husqvarna – GI Cross) secondo posto. Al terzo posto, nella Pro MX1, si è piazzato Vladislav Leonov (KTM). In Pro MX2, Filippo Pivetta (KTM – Gaerne) ha vinto entrambe le manche. Simone D’Agata (Husqvarna – GI Cross), che ha chiuso secondo di giornata. Gianluca Martini (GasGas – Sebino), endurista prestato al cross, ha conquistato un meritato terzo posto. Un risultato storico è arrivato dalla 125, dove Pierpaolo Mosca (KTM – Sicilia) ha conquistato il primo successo della sua carriera nel Supermarecross, battendo Luca Colonnelli (Fantic – Dmx Motorsport) per un solo punto, mentre il capoclassifica Simone Beccari (GasGas – Crostolo) ha dovuto accontentarsi del terzo posto.

