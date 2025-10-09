Si è tenuto lo scorso fine settimana a Caorle, in provincia di Venezia, il grande stage tecnico nazionale della FIK, ovvero la Federazione Italiana Karate.

All'evento in terra veneta hanno preso parte oltre 1400 cinture nere, 90 tecnici federali dei vari stili, 100 tra arbitri e presidenti di giuria e due delegazioni straniere.

Una dimostrazione di grande vitalità di questa grande federazione privata che, supportata da una organizzazione di primo piano, ha invaso il bellissimo impianto del Palamare riempendo, per tutti e tre i giorni di competizione, i 10 tatami predisposti.

Presente il Presidente federale Riccardo Mosco, il vice Presidente nazionale Stefano Pucci , uno dei motori principali della Meiji Kan, il Sindaco della bella cittadina veneta ed il Presidente della AIKT , organizzazione del karate tradizionale gemellata con la Fik.

Non potevano mancare, a questa importante kermesse del karate nazionale, i rappresentanti della Meiji Kan, una delle realtà che porta il nome di Civitavecchia in giro per l’Italia e per ilmondo.

Per il club locale, oltre al Maestro Stefano Pucci, erano presenti in Veneto anche la presidente di giuria Lucia Castello ed i giovani atleti Jacopo Scala e Lorenzo Saitta, tra i protagonisti del mondo Meiji Kan negli ultimi anni, i quali sono stati convocati con la rappresentativa nazionale giovanile.

