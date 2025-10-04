Grande attesa nel comprensorio anche per la partenza del campionato di Prima Categoria. Alle 15 il Vittorio Tamagnini di Civitavecchia ospiterà l’esordio casalingo del Quartiere Campo dell’Oro in Prima Categoria, contro il Ronciglione. Una sfida speciale per i gialloverdi, reduci da due promozioni consecutive e pronti ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione. Il nuovo tecnico, Nello Savino, guiderà la squadra in una partita che si preannuncia combattuta contro un avversario esperto e solido. La società invita tutti gli sportivi e i tifosi a partecipare e a sostenere la squadra in questa importante giornata.

È pronto a scendere in campo anche il Dlf, che inizierà il suo percorso a Sutri, realtà già conosciuta a Civitavecchia per il duello dello scorso anno con il Qco. Poi il team del viterbese è stato ripescato. Discorso diverso per i biancoverdi, che in estate hanno cambiato molto, a cominciare dal ritorno in panchina, ma situazione inedita con la prima squadra, di Flavio Borreale. Si gioca alle 11.

