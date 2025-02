La campagna di sponsorizzazione di Capgemini per l’ultima edizione della Ryder Cup ha vinto il primo Sponsorship Works Award di SportBusiness. Capgemini è partner mondiale della Ryder Cup fino al 2027. ‘Outcome IQ’, parte dell’innovativa attivazione di sponsorizzazione basata sulla tecnologia dell’azienda al più importante torneo di golf a squadre, è stata selezionata tramite una votazione pubblica tra tre candidati.

Lo strumento personalizzato, che combina l’intelligenza artificiale (IA) con una profonda conoscenza del gioco, ha fornito un’analisi approfondita del gioco, consentendo ai fan di analizzare le prestazioni passate dei giocatori e di prevedere come potrebbero svolgersi i vari abbinamenti di squadra durante la competizione effettiva. SportBusiness ha lanciato lo Sponsorship Works Award l’anno scorso per riconoscere il lavoro di attivazione di sponsorizzazione più creativo e innovativo nel settore sportivo globale.



SPONSORSHIP WORKS AWARD: UN PREMIO PER L’INNOVAZIONE

La campagna di Capgemini ha superato la forte concorrenza di una campagna mirata di Paddy Power al World Darts Championship e di un’iniziativa di Orange France e Havas Play alle Olimpiadi di Parigi 2024. Capgemini è stata supportata dall’agenzia rEvolution e dalle partnership interne e dai team tecnologici della Ryder Cup per il lancio di ‘Outcome IQ’.

Il team editoriale di SportBusiness Sponsorship e il partner dell’evento SponsorLab hanno selezionato le prime tre attivazioni in base ai criteri di “creatività e innovazione” e “performance rispetto ai risultati”, oltre a considerare altre qualità meno tangibili. SponsorLab è una piattaforma di gestione delle performance online creata per aiutare i marchi, le agenzie e i titolari dei diritti a realizzare partnership più efficaci.



UN MODELLO ESEMPLARE DI INTEGRAZIONE TECNOLOGICA NELLO SPORT

Il fondatore e amministratore delegato dell’azienda, Bruce Cook, ha fornito la sua prospettiva critica sul vincitore, che ha visto come un esempio di grande successo di integrazione tecnologica. “È davvero difficile creare un nuovo pezzo di tecnologia che non sia solo un espediente ma che sia significativo sia per i fan che per i media, soprattutto con qualcosa come la Ryder Cup dove tutta l’attenzione è sui punteggi”, ha affermato. “La grafica di probabilità ‘Outcome IQ’ basata sull’intelligenza artificiale di Capgemini è apparsa 41 volte nella copertura della trasmissione e ha avuto un obbligo contrattuale solo per 15 volte.

Ciò significa che ha davvero migliorato le trasmissioni, ottenendo al contempo un’enorme portata in termini di esposizione mediatica. Anche le loro pubbliche relazioni esterne e i contenuti digitali si sono dimostrati incredibilmente efficaci insieme a un solido programma di coinvolgimento del personale. Una campagna molto completa”, ha aggiunto. La giuria ha estrapolato una rosa dei candidati dai 27 diversi casi di studio pubblicati da SportBusiness Sponsorship nel 2024. Questi casi di studio hanno fornito un’analisi dettagliata della pianificazione, dell’esecuzione e dei risultati di alcune delle campagne più innovative fornite da agenzie e titolari dei diritti di tutto il settore.

IL FUTURO DI SPONSORSHIP WORKS

SportBusiness Sponsorship sta già pubblicando casi di studio da prendere in considerazione per il premio Sponsorship Works Award 2025.