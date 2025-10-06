"Mancò la fortuna, non il valore" così si può riassumere la seconda giornata di serie A di hockey in line per gli Snipers TECNOALT sconfitti sul campo di Camaiore di misura per 2-1 (2-0 il primo tempo) al termine di una gara in equilibrio per tutti i 40'.

L'esperta formazione toscana fa vedere la propria maggiore esperienza che si traduce in cinismo sotto porta: sul piano del gioco il match è stato bello ed avvincente dall'inizio alla fine, con continui capovolgimenti di fronte ed occasione da ambo le parti ma merito alla formazione dei Kraken per aver saputo capitalizzare meglio quelle create. Il primo tempo si chiude 2-0 in favore dei Kraken ma i civitavecchiesi non si danno per vinti e nella ripresa accorciano con Fabrizi. L'assalto finale però non porta al pari che forse per quanto visto sul campo sarebbe anche stato meritato.

«Una partita che lascia un retrogusto amaro - afferma l'attaccante dei TECNOALT Manuel Fabrizi - siamo scesi in campo in maniera timida ed abbiamo giocato il primo tempo senza sfruttare le nostre qualità. Loro, forti della maggiore esperienza, hanno saputo gestire le nostre imprecisioni. In serie A gli avversari non perdonano. Usciamo comunque da due giornate che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato».

I presenti: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

