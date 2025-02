ALESSIO ALESSI

Giordano Giansanti passa tra i professionisti. La notizia l’ha data direttamente il pugile, che ha sottolineato di essere felice di questa nuova avventura, ancora tutta da scrivere. Il 23enne di Civitavecchia, il quale sarà seguito dalla manager Alessandra Branco, farà il suo esordio il 28 marzo, in occasione del Mondiale Silver di Michael Magnesi. Intanto, sabato a Napoli, Giansanti farà la sua ultima apparizione prima del salto tra i professionisti: il peso superleggero di Civitavecchia disputerà un match semi-pro senza caschetto e canotta sulla distanza delle quattro riprese da tre minuti.

Queste le parole del giovane pugile: »Dopo 35 incontri da dilettante, di cui 21 negli ultimi 23 mesi, sono pronto per questa nuova sfida che si prospetta molto affascinante. Un grazie speciale va alla Sparta Pugilato di Roma, dove mi sto allenando sotto la guida dei maestri Ivan e Alessandro Filippo; è soprattutto per merito loro se ho raggiunto questo traguardo. Un ringraziamento, infine, anche ad Alessandra Branco, che mi sta dando questa nuova opportunità. Sono pronto e spero di stupire tutti in positivo».

