Giordano Giansanti torna sul ring per il suo secondo incontro da professionista. Dopo aver vinto all’esordio, lo scorso marzo, a Valmontone contro Luka Veljovic, ora Nightmare ci riprova di nuovo, dopo un periodo molto intenso e ricco di impegni anche al di fuori del contesto meramente sportivo. Il boxeur civitavecchiese, seguito dalla Sparta Pugilato, combatterà sabato 29 novembre al Palazzetto Bruno Grandi di Roma, al quartiere Eur, dove se la dovrà vedere con Cristian Plos, pugile della scuola di Roma Est, che vanta già tre incontri, tutti vinti. Il combattimento riguarda i pesi Superleggeri.

«La preparazione sta andando molto bene – commenta Giordano Giansanti – sto lavorando con la massima dedizione ogni giorno, curando ogni dettaglio fisico e mentale per arrivare al 29 novembre nella migliore condizione possibile. È un periodo intenso ma anche motivante, perché sento di crescere giorno dopo giorno, sia come atleta che come persona. Ogni allenamento è un passo in più verso l’obiettivo, e la spinta arriva anche da chi mi sostiene fuori dal ring.

Voglio infatti ringraziare con sincerità tutti i miei sponsor, che rendono possibile questo percorso e credono nel mio progetto sportivo: Taberna Leandra, 80 Fame, CPC, Bar Navi, Semplice e PK Santa Marinella. Il loro supporto è fondamentale, non solo dal punto di vista pratico, ma anche umano, perché sapere di avere alle spalle persone e realtà che ti sostengono dà una motivazione in più a dare tutto, ogni giorno».

