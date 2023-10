La sfida del Galli, una delle più attese della sesta giornata del girone A di Promozione laziale, finisce con la vittoria dei padroni di casa del Città di Cerveteri, bravi a capitalizzare una delle poche occasioni da rete e battere 1-0 il Santa Marinella. Gli ospiti partono sparati e al 4’ minuto vanno in gol con Gallitano, ma l’arbitro, tra le proteste dei giocatori di mister Cafarelli annulla per un dubbio fuorigioco. Al 27’ sono i ceriti a sfiorare il vantaggio, ma il tiro a porta vuota di Piano finisce clamorosamente fuori. Al 39’ tocca a Catracchia mancare una facile opportunità, mandando alto una conclusione da due passi dalla porta. Nella ripresa, il Santa Marinella cala il ritmo e il Cerveteri ne approfitta per passare in vantaggio con il suo uomo più rappresentativo, vale a dire Toscano, che da dentro l’area si libera facilmente del suo avversario e supera Antonelli con un rasoterra angolato. Al 36’ il Santa Marinella potrebbe pareggiare, ma Nobili, a ridosso della linea di porta, spara alto.

QUI CERVETERI

«Abbiamo battuto - commenta l’autore del gol partita Toscano - una bella squadra, molto organizzata. La prestazione dei miei compagni è stata positiva, una prova corale che ci ha permesso di arrivare alla vittoria per merito di tutto il collettivo. Sono tre punti importanti per il morale, che è quello che conta in questo momento iniziale del campionato. Poi al resto ci penseremo, la classifica conta poco dopo sei giornate, visto che abbiamo giocato una partita in meno. L'importante è stare nel gruppo di testa e giocare con la stessa intensità con la quale abbiamo vinto. Il torneo è lungo, ci saranno molti ostacoli, sicuramente la testa è un elemento fondamentale per farci stare uniti e compatti. Ora è fondamentale lavorare, avere tranquillità e consapevolezza. Elementi che mi sembra che questa squadra abbia». Intanto il Cerveteri torna in campo domani per la Coppa Itala al Galli contro il Fiumicino. Altro match di spessore, l'avversario non è dei più facili.

QUI SANTA MARINELLA

«Posso solo fare un commento amaro di una partita che sapevamo sarebbe stata difficile - ha spiegato Cafarelli - e che abbiamo giocato bene, loro ci hanno aspettato nelle retrovie e non hanno quasi mai tentato di giocare il pallone e attaccarci, infatti, hanno sempre giocato solo e soltanto con lanci lunghi verso Toscano. Noi abbiamo fatto abbastanza bene, ma non siamo stati molto incisivi in fase offensiva. Mi è veramente dispiaciuto per quel gol che avevamo fatto in partenza e che era nettamente buono ma che è stato ingiustamente annullato per fuorigioco per colpa del collaboratore di linea dell’arbitro; purtroppo gli errori ci stanno. Una cosa è certa, potevamo fare sicuramente meglio. Siamo stati puniti da una disattenzione e questo mi dispiace, perché abbiamo lasciato libero un giocatore che era stato cercato per tutta la partita e che inevitabilmente avrebbe potuto segnare. È stata comunque una grande disattenzione difensiva, una grande leggerezza e mi dispiace perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Adesso dimentichiamo questa sconfitta e mettiamo testa alla Coppa Italia, che mercoledì ci vedrà impegnati contro il Morandi».

