Anche ad agosto le attività burocratiche a Civitavecchia non si fermano. Nelle scorse ore l’Asl Roma 4 ha inviato una pec di richiesta documenti a tutte le società sportive locali che gestiscono impianti, chiedendo di ottemperare il tutto entro il 30 agosto. Da quanto circola in città, sembra che sia stata una richiesta assunta in conseguenza all’esposto presentato qualche settimana dalla Nc di pallanuoto, nel quale si parlava delle criticità di gran parte delle strutture appartenenti al Comune e gestisce da moltissime associazioni sportive. E, da quello che emerge, si tratta di una situazione che non è piaciuto molto a chi ha visto recapitarsi la pec, soprattutto perché, essendo i termini fissati per il 30 agosto, sarà davvero difficile reperire tecnici e documenti nel mese solitamente interessato dalle ferie estive. La speranza di molte associazioni è che ci possa essere un rinvio dei termini, almeno fino al 15 settembre.

