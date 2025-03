La Futsal Academy ritrova la vittoria dopo il primo stop casalingo. Nella quart’ultima giornata del campionato di serie C1, i nerazzurri hanno violato la Longarina, vincendo per 2-1 nei confronti del Parma Letale. Era una gara complicata alla vigilia e ciò si è rivelato anche nella realtà, nonostante i tanti punti di distacco in classifica. Infatti i padroni di casa vogliono conquistare la salvezza, forse passando ad un playout casalingo, mentre il quintetto di Vincenzo Di Gabriele è riuscita ad imporsi rimanendo così in forte scia per i posti che contano in proiezione playoff. Le reti di Terzini e Proietti nel primo tempo hanno aperto le acque, ma il Parma Letale ha ridotto le distanze nella ripresa, con la Futsal che ha dovuto soffrire fino al triplice fischio finale per poter celebrare la vittoria. A tre giornate dal termine lo scenario vede Giocondo e compagni al quarto posto con 42 punti, a -2 dalla Lidense terza e con la possibilità di un percorso migliore. Ma dietro i civitavecchiesi incalzano le altre pretendenti: Cccp a -1, Tc Parioli a -2, Santa Gemma a -5. «E’ stata una vittoria su un campo difficile dal peso specifico importante - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - non era facile contro una squadra organizzata. Siamo stati bravi tutti a soffrire e portare a casa una vittoria importantissima per la classifica». Tornando alla Lidense, il Santa Severa ha perso per 4-0 al campo dell’Uliveto proprio contro gli ostiensi, ottenendo comunque una sconfitta onorevole contro una formazione che doveva dare il massimo per proseguire sul proprio cammino. Passando alla serie C2, si registra il ritorno al successo per l’Atletico, che è andato a vincere per 3-2 sul campo del fanalino di coda Settecamini. Primo successo nella sua esperienza gialloblu per mister Massimo Pierantoni, che ha prevalso grazie alla doppietta di Donati ed al sigillo di Smeraglia. Un’affermazione importante, quella di Leone e compagni, che hanno dovuto fare i conti con le numerose assenze, che hanno ridotto le rotazioni, in un periodo complicato, perché il girone di ritorno è stato avaro di emozioni fino a questo momento e serviva un successo per non fare discorsi al ribasso per quanto riguarda la classifica, che ora vede l’Atletico avere cinque punti di vantaggio nei confronti della zona playout, anche se c’è ottimismo per una permanenza in categoria senza code. «Siamo soddisfatti della risposta data dagli atleti a disposizione oggi di mister Pierantoni - affermano dall'Atletico - vinciamo con merito ed in rimonta una gara difficile da interpretare, dopo essere andati sotto di due gol nel primo parziale e con le tante assenze importanti della giornata, un plauso va a tutti in particolare agli under convocati oggi i due 2007 Mattia Aldibek, Roberto Smeraglia, al 2005 Massimiliano Vandini ed al capitano dell' Under 21 Daniele Sacripanti, che hanno permesso la rotazione ai cinque over a disposizione, oggi abbiamo rivisto negli occhi di tutti più voglia, meno tensione e più serenità, sicuramente va dato merito al lavoro soprattutto mentale oltre che in campo del mister che sta riportando serenità ad un ambiente scosso dagli ultimi eventi». Clamorosa sconfitta per il Quartiere Campo Oro che cede per 4-3 al Tamagnini contro la Virtus Monterosi. Per 58 minuti ad avere il comando dell'incontro sono stati i ragazzi allenati da Umberto Di Maio, che erano davanti per 3-1. Ma negli ultimi secondi i civitavecchiesi hanno incassato tre reti da parte della squadra avversaria. Le segnature gialloverdi portano la firma di Nistor, Mondelli e Saraceno. Con questa sconfitta diminuiscono le chance di alta classifica per il Qco, che deve guardarsi anche dietro, per non finire nella lotta playout. «Quando si gioca con presunzione le partite si perdono - afferma mister Umberto Di Maio del Qco - se si scende in campo con questo spirito non si va da nessuna parte. Sento davvero un grosso rammarico, perché per 58 minuti abbiamo dominato e stavamo meritando di vincere. Ma gli errori fatti negli ultimi minuti ci hanno costretto ad una sconfitta incredibile».

