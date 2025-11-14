Il PalaOlgiata per proseguire la china verso l’alto nel campionato di serie B. La Futsal Academy ha la bocca piena, ma è ancora vogliosa di continuare a pappare punti nel girone E. C’è un test non proprio facile per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, di scena a Roma alle 15 per affrontare l’Aranova, in un altro scontro che nel recente passato abbiamo visto in C1. I civitavecchiesi giungono da quattro vittorie consecutive e, come dichiarato da Di Gabriele, vogliono viaggiare a velocità alte per approdare a quota 22 punti, quella stabilità dall’allenatore per ottenere la salvezza virtuale e per la quale, udite udite, mancano solamente 10 lunghezze. Lo scontro con i fiumicinensi vede due avversarie che finora hanno maturato sei punti di distacco.

«Giocheremo contro una squadra forte costruita per vincere. Hanno giocatori di categoria superiore programmati per queste gare e per noi sarà bello sfidarli. Abbiamo studiato le situazioni che possono crearsi e sappiamo che senza una partita perfetta sul loro campo non usciremo con dei punti. Nessuna assenza per infortunio. Deciderò in queste ore i convocati».

Nei giorni scorsi la società del presidente Elso De Fazi ha fatto capire che non c’è nessuna intenzione di adagiarsi sugli allori: nessuna volontà di lasciar andare qualche giocatore in occasione del mercato invernale, anche per far tacere qualche voce che parlava di altri club locali interessati a qualche giocatore che non sta trovando moltissimo spazio. Inoltre, se ci sarà l’occasione, l’intenzione potrebbe essere anche quella di integrare altri elementi da inserire nel roster.

Una situazione che potrebbe far mutare l’obiettivo della Futsal Academy, che, se dovessero giungere altri successi, potrebbe iniziare a sperare seriamente di puntare alla conquista dell’accesso playoff, che sarà in tasca anche della quinta classificata. Aranova-Futsal Academy sarà arbitrata da due fischietti siciliani, per la precisione di Ragusa: Carmelo Gurrieri e Salvatore Cucuzzella. Cronometrista sarà Manuel Rughetti della sezione di Aprilia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA