Sembrava impossibile, ma alla fine è serie B. Ricalchiamo quanto era scritto sulle maglie di giocatori e dirigenti della Futsal Academy al momento della notizia della salita in serie B per parlare dell’esordio della squadra di Vincenzo Di Gabriele nel nuovo campionato, che torna dopo una quindicina d’anni a colorare d’entusiasmo lo sport civitavecchiese. Ma non sarà la città d’origine ad ospitare la prima gara in questa categoria di Santomassimo e compagni, ma Santa Marinella. Alle 14.30 fischio d’inizio al Pala De Angelis per la gara contro il Villaspeciosa. Curiosamente stesso avversario dell’ultimo incontro dello scorso anno, quando i rossoblù affrontarono i sardi nel contesto dei playoff nazionali.

A vincere furono gli isolani ai rigori, ma entrambe le contendenti già sapevano che in palio c’era poco o nulla, poiché la promozione in serie B era cosa già fatta. Ma ora sarà tutto diverso, in un’estate dove i civitavecchiesi si sono ulteriormente rinforzati, come dimostrano gli ingressi di Di Eugenio, Pietrantozzi, Cavedal, Luzzetti e Maggi. Qualcosa ha fatto sul mercato anche la compagine campidanese, che ha puntellato la propria rosa con Pusceddu, Tola, Ecca e Medda.

Passando alla formazione dei civitavecchiesi, sarà assente l’infortunato Pietrantozzi, che starà fuori per due-tre settimane. Santomassimo sarà out in quanto squalificato, ma anche lui è stato infortunato e sta recuperando. Fuori anche Trappolini, che deve scontare due giornate di squalifica. Per il resto tutti al 100%, compreso il giovane Amanti, che sarà convocato. Mister Di Gabriele punta molto sul ragazzo che fa parte dell’Under 19 nazionale.

«Vogliamo cominciare con il piede giusto – afferma il nuovo capitano Jacopo Santomassimo – abbiamo lavorato sodo in questo mese e mezzo di preparazione. Peccato per gli assenti che ci saranno, sono convinto che la Futsal si farà valere, ma dobbiamo capire che la serie B è molto diversa dalla C1. Mi brucia tanto non poter scendere in campo. Sono onorato di essere il capitano della squadra, perché siamo tutti bravi ragazzi». Futsal Academy-Villaspeciosa sarà arbitrata da Fausto Giannini Sanguettoli di Bologna e Riccardo Muto di Grosseto, con il ruolo di cronometrista affidato a Andrea Callari di Piombino.

