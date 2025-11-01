Prova di forza della Futsal Academy, che espugna Pomezia superando 4-2 la Mirafin nella quarta giornata del campionato di Serie B nella gara disputata nel primissimo pomeriggio. Ancora una prova convincente per i civitavecchiesi, che dopo l’errore da matita rossa all’esordio contro il Villaspeciosa, sembrano aver già preso le misure alla nuova categoria, che stanno fronteggiando con compattezza e voglia di fare bene, esprimendo anche un piacevole gioco offensivo, che si è notato sin dal principio dell’incontro disputato in terra pometina.

I rossoblù di Vincenzo Di Gabriele partono a razzo e dopo appena un minuto passano in vantaggio: rilancio di Schiavi, tocco di Lopez e rete di capitan Santomassimo per l’1-0, che fa esultare immediatamente i sostenitori appena accalcati sulle tribune dell’impianto. Lo stesso Schiavi diventa protagonista con interventi decisivi che mantengono avanti la Futsal, sempre propositiva in fase offensiva, con il raddoppio che sembra sempre lì vicino. Nella ripresa i tirrenici raddoppiano con Di Eugenio in contropiede e poi allungano con un gran tiro in corsa di Lopez, distanziando nettamente i lupi.

La Mirafin tira fuori l’orgoglio ed accorcia per i padroni di casa, ma la Futsal Academy resiste al forcing dei padroni di casa, che attaccano disperatamente verso la porta di Schiavi, e chiude i conti con Santomassimo, servito ancora da Di Eugenio, sempre più elemento che favorisce gli inserimenti dei compagni di squadra. Nel finale rigore per la Mirafin che fissa il 4-2, ma i civitavecchiesi centrano la terza vittoria consecutiva e confermano un avvio di stagione davvero brillante, rimanendo nel gruppetto di testa, che ora li vede da soli in compagnia solamente del Real Castel Fontana, sconfitto appena una settimana fa al Pala De Angelis.

«Abbiamo fatto una gara solida - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - i ragazzi hanno ruotato bene e sono stati bravi a sfruttare le palle gol. Dobbiamo continuare ad allenarci bene e preparare le partite in questo modo. Nessuno ci regala nulla e ogni punto dobbiamo sudarcelo durante la settimana».

