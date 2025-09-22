L’avventura della Futsal Academy nella Coppa della Divisione si è praticamente già conclusa. Infatti sabato scorso si è svolta la seconda giornata del gironcino della prima fase, con Santomassimo e compagni che non sono scesi in campo, in quanto osservavano il turno di riposo. Ma si è disputata la gara tra Roma e Active Network, che ha visto l’affermazione dei viterbesi per 3-1. Quindi la formazione che milita nel campionato di serie A1 si è portata a sei punti, mentre le altre sono bloccate ancora a quota zero. Ciò significa che per le altre contendenti non è più possibile raggiungere l’Active, che accede al turno successivo.

A dir la verità, questo non era un obiettivo minimamente nelle corde per la formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele, proprio per la presenza dell’Active Network, ed anche perché tutte le ambizioni dei rossoblù sono focalizzate sul campionato di serie B, che torna a Civitavecchia dopo una quindicina di anni d’assenza. Sabato prossimo ci sarà la trasferta sul campo della Roma, che, non avendo la qualificazione in palio, sarà alla stregua di un’amichevole.

Quindi qualche settimana di attesa per la Futsal Academy, che attende sempre di più l’esordio dell’11 ottobre in serie B in casa contro il Villaspeciosa. Intanto è stato reso noto il girone per l’Under 19, che prenderà parte al campionato nazionale. I ragazzi di Tonino Taldini sono stati abbinati a Active Network, Aranova, Cures, Italpol, La Pisana, Lazio, New Real Rieti, Real Ciampino, Real Fabrica, Roma, Spes Poggio Fidoni, Sporting Hornets. Le partite casalinghe verranno disputate di domenica mattina alle 11 al PalaSport Insolera-Tamagnini.

