Vincere per fare sempre più il vuoto nella lotta salvezza del campionato di serie B. Questo sabato la Futsal Academy sarà di scena al PalaLavinium di Pomezia contro la Mirafin. L’incontro è stato anticipato, dopo nota federale dei giorni scorsi, alle ore 14. L’occasione è di quelle da non perdere per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che ha vinto nelle ultime due uscite contro La Pisana e Real Castel Fontana, guadagnandosi addirittura il primo posto nel girone E, anche se in coabitazione con Real Castel Fontana, Villaspeciosa e Aranova.

«Sappiamo che la partita è difficilissima – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – per l’aspetto trasferta e per lo spessore degli avversari. Studiandoli abbiamo visto molta qualita nella rosa e sappiamo dobbiamo dare tutto e fare la partita perfetta per portare a casa punti. Nell’ultimo allenamento è tornato ad allenarsi Pietrantozzi e valuteremo se portarlo da subito. Invece sarà assente Di Bonaventura e daremo spazio a Di Gennaro».

Ovviamente un paio di vittorie non possono fare primavera, ma dalle parti dello spogliatoio rossoblù qualche speranza di vivere una stagione tranquilla, senza dover fare i conti, in tutti i sensi, per la questione salvezza, forse ce lo stanno facendo. La qualità della squadra si è notata in questi primi incontri. Ora c’è da vedere se si riuscirà a proseguire anche nelle prossime gare e la speranza c’è, visto che rientreranno alcuni giocatori attualmente acciaccati e l’amalgama del gruppo crescerà, come accaduto lo scorso anno, quando la Futsal ottenne i successi determinanti nella seconda parte del campionato di C1.

Discorso diverso per i lupi, che hanno cominciato cedendo di misura allo Sporting Hornets, e poi hanno ceduto nettamente all’Aranova, incamerando il primo punto nello scorso turno a Cagliari. La Mirafin è un’altra squadra conosciuta nel territorio, che faceva parte del girone unico di serie C1, quando erano presenti As e Atletico. Mirafin-Futsal Academy sarà arbitrata da una coppia sarda: Marco Addis di Olbia e Giovanni Sanna di Ozieri, mentre il cronometrista sarà Samuele Catalano di Tivoli.

