Jacopo Santomassimo è il nuovo capitano della Futsal Academy. L’esperto giocatore romano, giunto lo scorso anno alla corte di Vincenzo Di Gabriele, avrà il ruolo lasciato vacante da Andrea Giocondo, passato all’Evergreen. Nella serata di ieri, in occasione dell’allenamento, ha avuto luogo la votazione del nuovo capitano, a cui ha partecipato tutta la squadra rossoblù. A spuntarla è stato proprio Santomassimo, che già lo scorso anno si era distinto le sue qualità di leader all’interno dello spogliatoio.

Vice capitano è stato nominato Matteo Tiberi. Quindi Santomassimo indosserà la fascia già da sabato prossimo, nella prima gara ufficiale, nello scontro durissimo contro l’Active Network per l’esordio nella Coppa della Divisione. L’incontro verrà giocato sabato alle 16 al Pala De Angelis di Santa Marinella, poichè il PalaSport Insolera-Tamagnini non è stato ancora omologato.

