Dopo le indiscrezioni relative ai prossimi colpi che la società rossoblu ha intenzione di fare, la Futsal Academy annuncia i nomi dei giocatori che hanno scelto di fare ancora parte del progetto societario nella prima avventura in serie B. Il club del presidente Elso De Fazi ha svelato quattro riconferme: Jacopo Santomassimo, Manuel Morra, Simone Schiavi e Manuel Terzini. A parte quest’ultimo, gli altri erano entrati a far parte del gruppo nella gestione di Vincenzo Di Gabriele e, dopo aver superato il periodo iniziale di difficoltà, hanno dato un grande contributo nella scalata alla serie B. «Determinante per la mia conferma è stato il calore della gente - dichiara Jacopo Santomassimo - oltre alle chiamate del Mister, di Marco (Percuoco), di Christian (Fazzini) e di Simone (Buoni). Dire sì per un altro anno mi sembrava il minimo. Chi mi spinge fortemente a continuare poi sono soprattutto mia moglie e mia figlia, che non si perdono mai una partita. Fare un campionato nazionale nonostante ci siano molte squadre del Lazio non sarà per niente semplice. Rispetto alla C1 la difficoltà sarà certamente un gradino sopra e per questo dovremmo lavorare sodo dal primo giorno. Solo così potremmo confrontarci da subito con le altre ed essere competitivi». «È stata determinante la fiducia del Mister, della Dirigenza e di tutto l'ambiente - afferma il portiere Simone Schiavi - che ho percepito appena approdato alla Futsal. Mi ha fatto enormemente piacere che sia stato io la prima riconferma. Nella stagione appena conclusa ho dato tutto me stesso (giocando anche con la caviglia infortunata, ndr.) per raggiungere l'obiettivo, e sono felice di aver regalato questo successo alla società».

