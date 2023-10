Quarta vittoria in cinque partite per la Futsal Academy nel campionato di Serie C1. Nell’impianto cittadino Ivan Lottatori i nerazzurri hanno sconfitto per 4-3 la Vigor Perconti.

La partita era iniziata come meglio non poteva per la squadra di Umberto Di Maio, che era andata in vantaggio addirittura per 3-0, ma poi ha subito la rimonta da parte dei blaugrana, che tra fine primo tempo e inizio ripresa sono riusciti a recuperare il distacco.

Decisivo il gol di Pernelli, a nove minuti della fine, che con una doppietta consente ai suoi di portare a casa la vittoria. In rete anche Mondelli e Mori. Con questi tre punti i nerazzurri si portano addirittura in zona playoff.

