Un pareggio che lascia un po’ di rammarico. È quello che ha raccolto la Futsal Academy nel primo dei super scontri del campionato di serie C1, che l’ha vista pareggiare nel tardo pomeriggio di sabato sul campo del Santa Gemma con il punteggio finale di 4-4.

A sbloccare il confronto ci pensa subito il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che poi viene superato da parte dei capitolini, vogliosi di prendersi il terzo posto, attualmente occupato da Giocondo e compagni.

Alla fine Cristian Trappolini evita la sconfitta permettendo ai civitavecchiesi di pareggiare, anche grazie all’ennesima giornata ispirata di Santomassimo, che di gol ne ha realizzati ben tre.

Ma alla fine i ragazzi di Di Gabriele sono tornati a casa non pienamente soddisfatti, consci del fatto che il risultato poteva essere diverso ed aprire a nuove possibilità nel finale della regular season, con lo striscione del traguardo che sembra sempre più vicino. La Futsal Academy mantiene il terzo posto in classifica, ma vede allontanarsi il secondo, visto che il Cecchina ha vinto con la Lidense ed ora è a +8.

«È stata una partita a ritmi altissimi - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - l'abbiamo interpretata bene. Siamo andati in vantaggio il primo tempo e l’abbiamo chiuso sotto. Il secondo tempo siamo saliti di intensità ed è finita 4-4 con rammarico all’ultimo secondo, prima Santomassimo e poi Proietti hanno avuto due occasioni. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi. Adesso ci riposiamo e prepariamo La Pisana che per noi è la partita dell’anno».

Ennesima larga sconfitta per il Santa Severa, che cede per 8-2 sul campo del Santos. È veramente un peccato, perché questa era una delle poche gare nelle quali i neroverdi potevano provare ad ottenere la prima tanto agognata vittoria. Le reti portano la firma di Gaone e Lucentini.

Fine settimana diverso per le squadre civitavecchiesi in serie C2. Partiamo dall’Atletico, in quanto ci sono stati dei risvolti davvero importanti. I gialloblu hanno perso per 3-2 sul campo dell’Eventi Futsal, con le reti dei civitavecchiesi segnate da Smeraglia e Leone.

Continua il percorso verso la discesa dell’Atletico, che dopo il derby non ha saputo più ripetere prestazioni importanti ed ora rischia di allontanarsi definitivamente dalla lotta playoff e di dover iniziare a guardarsi dietro, per non scendere addirittura nei playout.

Ma la sconfitta non è stato l’unico episodio negativo. Infatti nel pomeriggio di venerdì mister Simone Tangini ha lasciato l'incarico nella giornata di ieri. In panchina era presente Daniele Pampinella, tecnico dell'U21. Alla base della scelta di Tangini ci sarebbero questioni personali.

«È un fulmine a ciel sereno - commenta il direttore sportivo Ermanno Muneroni - accettiamo con rammarico la decisione del mister. Cercheremo di concludere questa stagione nel miglior modo possibile, provando a migliorare la classifica attuale, siamo già al lavoro per individuare il nuovo allenatore, stiamo decidendo se optare per un traghettatore fino a fine stagione, o ad un profilo che già da questa settimana prosegua l'ambizioso progetto societario iniziato nello scorso campionato».

Dall’amaro al dolce, perché il Quartiere Campo Oro conquista una vittoria importante e continua a sperare nell’aggancio ai playoff. Al Tamagnini i gialloverdi hanno liquidato con un 4-2 il Progetto Futsal, grazie ad una giornata di ottimo rilievo dell’uruguaiano Rossi, che ha messo a segno due gol. Completano lo score i centri di Moretti e Pernelli.

Si è registrato anche l’esordio di Simone Mondelli, con il Qco che è riuscito a tesserarlo dopo la vicenda che ha interessato il pivot, il quale era ancora legato alla Futsal Academy nonostante avesse espresso l’intenzione di lasciare i nerazzurri e di passare ai gialloverdi.

«Abbiamo fatto un grosso primo tempo - commenta mister Umberto Di Maio - loro nella ripresa hanno schierato il portiere di movimento, ma noi l'avevamo preparato in settimana e abbiamo difeso benissimo. Ottima gara da parte nostra con grande spirito di sacrificio. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, hanno lottato. È stato l'esordio di Mondelli, che ha fatto bene colpito un palo. Menzione speciale per Gabriele Sarracco, Saraceno e Rossi. Ma faccio i complimenti a tutti, dobbiamo andare avanti con questa mentalità».

«Anche questo fine settimana è stato pirotecnico come lo scorso - spiega il presidente Antonello Quagliata - con le vittorie delle squadre di calcio a 5 e calcio a 11. Registriamo anche l'esordio speciale di Mondelli, mentre nel calcio a 11 Rasi continua a dare spettacolo, ovviamente con il contributo dei compagni di squadra. Anche questo fine settimana lo dedico al mio caro amico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA