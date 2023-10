Prima sconfitta stagionale per la Futsal Academy, che cede per 2-0, davanti ad un Ivan Lottatori gonfio di spettatori e di passione, contro La Pisana dell'ex Cristian Trappolini.

Nel primo tempo c'è un sostanziale equilibrio, con gli attacchi dei romani che vengono ben controllati dai padroni di casa, sostenuti da molte parate super di Appetecchi.

Nella ripresa la Futsal scricchiola anche per gli infortuni di Terzini, Mondelli e Donati e favorisce il doppio acuto degli ospiti, che fanno emergere il loro imponente tasso tecnico.

Davanti i ragazzi di Umberto Di Maio non hanno la forza e il fisico per poter mettere in difficoltà la retroguardia avversaria e si affidano a situazioni dinamiche, con però tanti errori al momento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA