Annullata la dodicesima edizione di Santa Fermina Sotto Rete della Civitavecchia Volley. In osservanza delle disposizioni del Governo e anche del CONI e della Fipav, e dimostrando vicinanza e cordoglio per il lutto del Santo Padre, la manifestazione di urban minivolley, che avrebbe dovuto svolgersi il 26 aprile presso il parcheggio della Coop è stata annullata. Lo comunica con dispiacere la Civitavecchia Volley che organizza l’evento da dodici anni, con il patrocinio del Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina, della Fipav e del Comune di Civitavecchia, e in collaborazione con UniCoop Tirreno Sezione Soci Civitavecchia, In the Clauds, LocoMotiva e Montalto Montaggi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA