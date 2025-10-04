Tutto pronto per la terza giornata del girone C del campionato di Promozione laziale. Domani alle ore 15 l’Ostiense A di Lungotevere Dante 3 ospiterà la sfida tra Alba Roma e Fregene, una partita che promette scintille e che potrebbe dire molto sul percorso delle due squadre in questa prima fase di stagione. Gli ospiti di mister Natalini arrivano all’appuntamento con grande entusiasmo e fiducia nei propri mezzi, dopo aver centrato due vittorie consecutive nelle prime due giornate. I biancorossi puntano ora al colpo esterno per calare il tris e confermarsi tra le squadre più in forma del gruppo. Sul fronte opposto l’Alba Roma cerca di ritornare al successo, dopo il pareggio a reti bianche con il Nettuno. La formazione capitolina vuole sfruttare il fattore campo per sbloccarsi e dimostrare di poter recitare un ruolo importante nel campionato. Attesi sul terreno di gioco, dunque, due formazioni dal profilo tecnico e tattico molto diverso. Il Fregene ha mostrato finora solidità difensiva e grande cinismo sotto porta, mentre i padroni di casa dovranno trovare maggiore concretezza in fase offensiva per impensierire la retroguardia ospite.

