Un weekend colmo a livello calcistico anche in Promozione. In quel del Fregene Maccarese si respira aria di consapevolezza, a distanza di una settimana dalla vittoria per 6-2 conquistata sul demoralizzato Città di Lenola. Ennesimo successo per i biancorossi, figlio di una stagione più che positiva per loro, all'interno del girone C della categoria laziale. Nell'attuale 30esima giornata, gli uomini di mister Natalini scenderanno in campo alle ore 11 sul terreno di gioco del Montenero. Quest'ultimo, posizionato attualmente in piena zona playout, è alla ricerca disperata di punti e proprio a fronte di ciò che gli ospiti sono chiamati a mettere in mostra un'altra prestazione di qualità per poter conquistare i tre punti. Per Dipilato e compagni il discorso classifica è differente. Il secondo posto ad oggi ricoperto è molto appagante però al contempo non basta, dato il fatto che la capolista Pro Calcio Tor Sapienza è a -4 e il Città di Formia terzo insegue a -2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA