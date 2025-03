Ennesima vittoria per il Fregene Maccarese che, vincendo per 3-0 al "Paglialunga" contro il Pontinia, approfitta del turno di riposo della capolista Tor Sapienza per portarsi a due punti dalla vetta della classifica del girone C di Promozione laziale.

La gara inizia subito a favore dei padroni di casa che, nella prima parte, non finalizzano svariate occasioni con i vari Greco e Simone Davì.

Al 22' grande occasione per bomber Dipilato che, con una potente conclusione, colpisce in pieno il palo alla sinistra di Fiori. Il gol del vantaggio arriva poi al 26', grazie ad un sigillo realizzato da Di Vilio.

Passano cinque minuti e il solito Dipilato mette anche la sua firma, portandosi a quota quattordici reti.

Nella seconda frazione di gioco il Pontinia non riesce ad essere abbastanza incisivo. Arriva al tiro intorno al 65' con la conclusione di Agostini che, deviata alla retroguardia biancorossa, termina alta sopra la traversa.

Al 78' il neo entrato Alessio Davì realizza la terza marcatura: il giocatore del Fregene Maccarese riceve palla sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si accentra e tira infilando la sfera sotto al sette.

Grande prodezza che rispecchia i risultati e le ottime prestazioni che i ragazzi di mister Natalini (domenica squalificato, in panchina al suo posto Mister Alfano) stanno mettendo in atto. Domenica prossima, invece, affronteranno in trasferta la Polisportiva Canarini.

