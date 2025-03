Un punto a testa. È questo quanto emerge dalla sfida tra la Polisportiva Canarini ed il Fregene Maccarese. La partita - valevole per la 25esima giornata di campionato del girone C di Promozione - vede la squadra di mister Natalini non andare oltre l'1-1, per merito anche di una buona prestazione fornita dalla compagine ospitante. Al momentaneo vantaggio dei biancorossi, siglato da Alessio Davì, risponde per i padroni di casa un sigillo realizzato da Troisi.

Una partita sostanzialmente intensa e combattuta dal primo all'ultimo minuto disponibile, con qualche spezzone anche di bel gioco. I biancorossi, in attesa della prossima gara che li vedrà impegnati nel turno infrasettimanale di domani con la capolista Pro Calcio Tor Sapienza, rimangono secondi posizione ma a -4 proprio dai primi in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA