Il campionato di Promozione entra nel vivo e all’Aristide Paglialunga si respira già aria di grande sfida. Alle ore 11 il Fregene di mister Natalini riceverà l’Atletico Ardea, in un match valido per la seconda giornata del girone C. Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida forti di una vittoria nel weekend inaugurale. I biancorossi di casa hanno espugnato il difficile campo del Monte San Biagio, lanciando un segnale importante alle rivali del gruppo: squadra solida, compatta e con buone idee di gioco. Sull’altra sponda, anche l’Atletico Ardea si presenta alla sfida con il morale alto, dopo il convincente 3-1 rifilato al Nettuno. Una compagine organizzata, con giocatori esperti e qualità offensive da non sottovalutare, pronta a dare battaglia per portare via punti pesanti da una trasferta impegnativa. L'incontro, dunque, si preannuncia combattuto e spettacolare. Entrambi i club vogliono continuare il percorso positivo e mantenere l’imbattibilità. Il Fregene punterà sulla spinta dei propri sostenitori e sull’organizzazione tattica che ha mostrato già alla prima giornata, mentre l’Ardea cercherà di sfruttare eventuali spazi in contropiede, puntando sulla velocità dei suoi esterni e sulla concretezza sotto porta.

