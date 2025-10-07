Prosegue senza sosta la marcia trionfale del Fregene di mister Natalini, nel campionato di Promozione, all'interno del girone C. Con tre vittorie in altrettante partite, i biancorossi si confermano squadra da battere, issandosi da soli al comando della classifica. Dopo i successi ottenuti contro Monte San Biagio e Atletico Ardea, i fregenesi si impongono anche sull’Alba Roma, espugnando il campo “Ostiense A” al termine di una gara combattuta e ben giocata sul piano tattico. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con le due squadre che si affrontano a viso aperto ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Nella ripresa, è il Fregene a trovare la zampata decisiva: ci pensa Cardiero, con un gol pesantissimo, a firmare l’1-0 che vale i tre punti. Una rete che certifica il momento di forma del club, premiando il lavoro di un gruppo compatto e organizzato. Con questa vittoria, Dipilato e compagni, si prepareranno al meglio per il prossimo appuntamento casalingo. Domenica, infatti, allo stadio Aristide Paglialunga arriverà la Longarina, per una sfida che potrebbe già dire molto sulle rispettive ambizioni stagionali.

IL TABELLINO. Alba Roma-Fregene: 0-1.

Marcatori: al 64' Cardiero.

Alba Roma: G. Mancini; M. Mancini, Lo Monaco, Bartocci, Gallo, Bonis, Buono, Ferrini, Ragni, Raguso, Romani. A disposizione: Meletti, Bichi, Faccin, Faiella, Farfarelli, Morello, Olivieri, Pasquali, Riccardi. Allenatore: Fabrizio Ercolani.

Fregene: Pacelli; Guagliano, Rizzitelli, Bloise, Attardo, Stendardo, Cardiero, Zambrini, Di Pilato, Scifoni, Sardone. A disposizione: Cilli, Vissani, A. Davì, S. Davì, Di Vilio, Balleello, Greco, Di Florio, Gallinari. Allenatore: Mauro Natalini.

Arbitro: Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale. Assistenti: Federico Cappellini di Roma 2 e Michela Orazi di Albano Laziale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA