Dopo il pesante 0-4 rimediato all’esordio tra le mura amiche contro l'Atletico Cimina Falisca il Fiumicino cerca riscatto nel secondo appuntamento del campionato di Promozione 2025-2026. Ma allo stadio “Massimiliano Vergari” di Bracciano arriva solo un pareggio contro l’Atletico Monterano, al termine di una gara nervosa e complicata, chiusa con tanti rimpianti. Partenza shock per i rossoblu, che vanno subito sotto dopo appena due minuti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, è Pagliuca a battere il portiere avversario e a portare in vantaggio il Monterano. Una doccia fredda per i ragazzi di mister Lodi, chiamati subito a rincorrere. La reazione del Fiumicino tarda ad arrivare, ma nel secondo tempo - complice anche una superiorità numerica - porta gli aeroportuali ad aumentare i giri del motore e a trovare il gol del pareggio nell’ultimo quarto d’ora. A firmarlo è Forcina, glaciale dal dischetto e autore della prima rete stagionale per i suoi. Nel momento migliore, però, gli ospiti si complicano la vita da soli: due espulsioni nel giro di pochi minuti costringono la squadra a chiudere in nove uomini e a rinunciare a qualsiasi tentativo di rimonta. Alla fine, il pareggio per 1-1 lascia l’amaro in bocca ad entrambe le formazioni, ma soprattutto alla compagine fiumicinese, che non riesce ancora a sbloccarsi in classifica. Settimana di lavoro intensa, dunque, per il Fiumicino, che dovrà preparare al meglio la delicata sfida della terza giornata contro il Santa Marinella. Serve una svolta. E serve in fretta.

