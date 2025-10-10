Dopo un anno di serie B, la Flavioni torna a giocare nel campionato di serie A2. Si parte da una trasferta neanche troppo lontana, perché alle 15.30 le gialloblù saranno a Follonica in uno scontro tutto da scrivere, contro un team non affrontato negli ultimi anni. La squadra di Patrizio Pacifico, che aveva lasciato la serie A2 per una parentesi di una stagione nel nuovo campionato di serie B, inizia un nuovo percorso nel segno delle giovani che sono state unite al gruppo della prima squadra, ma anche con i due cavalli di ritorno, ovvero Martina Crosta e Flavia Berneschi, che faranno tornare in mente i vecchi ricordi dei tempi della serie A1.

Difficile capire quali potrebbero essere gli obiettivi del gruppo, che sicuramente vuole fare bene, garantendosi un ruolo di livello nel girone, ma anche con la volontà di far crescere ulteriormente le ragazze del settore giovanile. Con la questione PalaGrammatico ancora in sospeso, è impossibile fare voli pindarici per un possibile allietante ritorno in serie A1. Fin quando le civitavecchiesi non avranno una loro casa, non è possibile pensare ad un approdo nella pallamano che conta, perché le priorità in questo momento sono decisamente altre.

In formazione tutte disponibili, accetto Muolo, la quale è alle prese con un problema alla schiena e sarà fuori per un po’. Follonica-Flavioni sarà arbitrata da Jessica Della Maggiora e Vanessa Nocentini.

