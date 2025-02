La cura Nofri inizia a fare effetto. La Flaminia vince per due a zero contro il Trestina e lo aggancia in classifica toccando i 22 punti. E' il primo successo al Madami in questa stagione: un tabu che sembrava impossibile da rompere. Sono Tascini e Ciganda a firmare la vittoria dei civitonici che decidono la gara nel primo tempo: al 23' e al 43'. E' la seconda vittoria consecutiva dopo il successo dello scorso week end sul Ghiviborgo. Terzultimi i rossoblù che per ora si giocherebbero i play out.