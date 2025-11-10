Brutto e inaspettato il ko casalingo della Flaminia Calcio che nella 11esima giornata di andata del campionato di serie D ha ceduto per 1-0 contro l'Anzio. Una sconfitta che fa da seguito a un ultimo periodo in cui la squadra rossoblu' ha ottenuto 1 punto nelle ultime quattro giornate. L'effetto entusiasmo che si era avviato nella fase finale della scorsa stagione con la rimonta che portò alla permanenza in categoria e che poi è poseguito in questo inizio di stagione con le prime due vittorie sembra già svanito. I numeri dicono che Casoli e compagni dalla terza alla undicesima giornata e quindi in nove turni hanno conquistato soltanto 7 punti. Flaminia a quota 13, scivolata in undicesima posizione a un solo punto dai play out e che si è allontana a 7 punti dai play off. Ed in vista anche un calendario non semplicissimo visto che nelle prossime 5 giornate ci saranno le trasferte contro Trastevere, Albalonga e Budoni, intervallate dal match interno con Palmese e Nocerina. Tranne che la pericolante Palmese sono tutti match contro le squadre di alta classifica. Da oggi riprendono gli allenamenti per il match esterno di domenica a Trastevere. Servire ricompattarsi e cambiare decisamente marcia.