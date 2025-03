CIVITA CASTELLANA – Rilancia alla grande le sue speranze di salvezza la Flaminia Calcio che giocando la migliore gara della stagione è andata a vincere per 4-2 sul campo del Seravezza Pozzi, ex seconda in classifica. Una impresa che è servita di fatto per recuperare i tre punti persi malamente sul suo campo la settimana precedente contro la Fezzanese. Prestazione super da parte della compagine di mister Nofri che ha interpretato il confronto con la giusta aggressività e determinazione e non si è mai fermata neanche quando dopo l’iniziale vantaggio di un ritrovato Sirbu ha subito il pari per un madornale errore in fase difensiva. Sull’1-1 un midiciale uno-due a firma di Malaccari e ancora Sirbu ha concesso ai rossoblù il doppio vantaggio ma sul finire della prima frazione su calcio di rigore i toscani hanno accorciato sul 2-3. Nella ripresa la Flaminia ha interpretato bene il confronto respingendo gli assalti dei locali e trovando il sol della sicurezza su autorete. Questo è l’atteggiamento giusto e doveroso da tenere da qui sino alla fine della stagione. Alla luce dei risultati della 27esima giornata la nuova classifica nelle sue parti bassi è la seguente: Figline 32; Montevarchi 32; Sangiovannese 32. Al momento Figline salva per la classific avulsa, le altre due ai play out e poi a scendere Terranuova Traiana 28 (una partita in meno), Flaminia 26, Sporting Trestina (26, una partita in meno) e Fezzanese (21, una partita in meno). Domani alle 14,30 si giocherà il posticipo di questo turno tra Fezzanese e Sporting Club Trestina e il 15 marzo l’altta partita che manca tra Siena e Terranuova Traiana. Il campionato domenica prossima osserverà un turno di sosta e alla ripresa, il prossimo 23 marzo la Flaminia ospiterà al Madami il Grosseto, la pià grossa delusione del campionato che partito per vincere si ritrova a ben 20 punti dalla capolista Livorno.