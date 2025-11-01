Torna in Sardegna la Flaminia Calcio per il confronto di domani valido per la decima giornata di andata nel girone G della serie D. Rossoblù in cerca del riscatto dopo le ultime due sconfitte suite contro Olbia e in casa con la capolista Scafatese e chiamati anche ad interrompere la serie nera in Sardegna con due sconfitte in due incontri in questa parte iniziale della stagione. Flaminia che sarà ancora priva di Ricozzi che deve scontare il secondo turno di squalifica, torna invece nel gruppo Lisari. Il programma completo di questa decima giornata di ritorno è il seguente. Giocate ieri Albalonga-Sarrabus Ogliastra e Trastevere-Atletico Lodigiani. Domani alle 14 Scafatese-Sassari Calcio Latte Dolce. Alle 14,30 Anzio-Valmontone, Monastir-Flaminia Calcio, Montespaccato-Calcio Budoni. Nocerina-Cassino, Palmese-Real Monterotondo e Olbia-Ischia Calcio. Flaminia che dopo 9 incontri si ritrova con 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte e che in graduatoria è preceduta dal Monastir di una lunghezza. Per i sardi che sono una neo promossa attraversi i play off di Eccellenza della passata stagione un percorso sin qui simile a quello dei viterbesi con 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.