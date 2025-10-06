Il Fiumicino trova finalmente il primo successo stagionale nella terza giornata del girone A di Promozione, superando in casa il Santa Marinella per 2-1. Al Pietro Desideri va in scena una gara combattuta, intensa e ricca di episodi controversi, risolta soltanto nel recupero. Dopo 45 minuti equilibrati ma senza reti, è Forcina a sbloccare il match con una splendida punizione che si infila sotto all’incrocio. Gli ospiti non si arrendono e trovano il pareggio con Cerroni, protagonista anche in altre due occasioni molto discusse.

Il giocatore del Santa Marinella, infatti, si prende la scena con una sfortunata traversa colpita e una rete annullata per fuorigioco. Stesso discorso per il proprio compagno di squadra Brutti, anch'esso su tutte le furie per un gol non convalidato. Nel finale, con i santamarinellesi sbilanciati alla ricerca del colpo grosso, arriva la beffa. Su un calcio di punizione in favore degli aeroportuali, è Lombardi a svettare con un colpo di testa imperioso e a firmare, al 93’, il gol del definitivo vantaggio. Per il Fiumicino una vittoria fondamentale che sblocca la classifica e ridà entusiasmo.

Amarezza invece per il Santa Marinella, che rimane penultimo con un solo punto in tre turni di campionato e mastica amaro per l’occasione sfumata e per alcune decisioni arbitrali che hanno pesato sul risultato maturato.

