Fiumicino può esultare. La città aeroportuale, a livello sportivo, continua a sfornare talenti e in quest'occasione anche nell'ambito dell'Atletica.

Arthem Shablii, appartenente alla società Asd Atletica Villa Guglielmi, durante i recenti campionati italiani Indoor è riuscito a piazzarsi sul podio.

Un'edizione che ha visto la presenza di molteplici prospetti, sia in campo nazionale che internazionale, tra cui quello del giovane atleta fiumicinese.

Al debutto nella categoria Allievi ma già campione lo scorso anno con il titolo nazionale nella velocità a Caorle, con tenacia e lavoro il corridore ha conquistato in quel di Ancona quella che alla fine si è rivelata una meritatissima medaglia d'argento.

Nonostante portasse con sé qualche piccolo strascico di influenza, passione e dedizione sono state ripagate a pieno merito, con l'atleta che nei 60 metri si è imposto grazie ad un tempismo pari a 6,83 secondi.

Senza ombra di dubbio, una grande soddisfazione per il territorio di Fiumicino ma soprattutto per il ragazzo, come testimoniato anche dal presidente dell'Asd Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati. Quest'ultimo, ha voluto sottolineare in primis la qualità di Shablii, in quanto fra gli esperti velocisti nati nel 2008 presenti in gara, fosse l'unico classe 2009, per poi parlare del fondamentale lavoro svolto dal tecnico Emiliano Nerli Ballati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA