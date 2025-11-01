PHOTO
Alessio Giordano
Dopo il successo esterno sul difficile campo del Fonte Meravigliosa, il Fiumicino di mister Albano è pronto a tornare in campo con un solo obiettivo: dare continuità.
I rossoblu affronteranno alle 14.30 la settima giornata del girone A di Promozione sul terreno dello Stadio Scoponi di Tolfa, in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta.
Il blitz della scorsa domenica ha dato la scossa all’ambiente, restituendo fiducia e consapevolezza a un gruppo che vuole risalire la classifica.
Ora, però, serve concretezza: la trasferta contro il Tolfa rappresenta un altro banco di prova importante, soprattutto per confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.
I padroni di casa arrivano alla gara dopo la sconfitta per 4-2 contro il Borgo Palidoro e cercheranno davanti al proprio pubblico il riscatto immediato. Una sfida dunque che promette equilibrio e intensità, con il Fiumicino chiamato a mantenere alta la concentrazione per proseguire la propria striscia positiva.
Nel frattempo, continua anche l’attività del settore agonistico fiumicinese: derby per le formazioni Under 18 e Under 16, mentre l’Under 14 si prepara a un vero e proprio big match con la capolista.
