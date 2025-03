Il Fiumicino, metaforicamente parlando, sigla la rete più bella. Un gol che vale senza ombra di dubbio molto, soprattutto a livello etico e morale, al di là di qualsiasi risultato finale o posizione di classifica. Un calciatore, per esser definito tale, non deve soltanto apparire nel tabellino dei marcatori o servire un assist. Il giocatore con la “G” maiuscola deve essere un esempio e ricoprire, in maniera indiretta, anche il ruolo di educatore verso i più piccoli che vorrebbero un giorno emularlo. E quel che è accaduto sul terreno di gioco dell'Aranova domenica scorsa - durante un match valevole per il girone A di Eccellenza - ne è la dimostrazione di ciò.

Una di quelle azioni che ad oggi, purtroppo, sono sempre meno ordinarie. Nello specifico, durante il consueto iniziale saluto al pubblico, erano molti i bambini - presenti di consueto per accompagnare i calciatori in campo - che si coprivano le orecchie proprie per evitare di sentire il ravvicinato fischio dell'arbitro. E il centrocampista rossoblu Cristiano Trinchi, di sua spontanea volontà, ha pensato bene di prendersi cura del ragazzo che l'ha accompagnato nella passerella d'ingresso evitandogli il rumoroso suono del fischio del direttore di gara.

