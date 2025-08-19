È ufficialmente iniziata la stagione calcistica 2025-2026 per il Fiumicino. Dallo scorso lunedi sera, presso l'impianto sportivo “Piero Garbaglia”, si è tenuto il primo vero raduno in vista dell'imminente annata. Dopo alcune settimane introduttive a ritmi più blandi, il gruppo rossoblu si è ritrovato al completo per dare il via alla preparazione atletica in vista dei prossimi impegni. Sotto lo sguardo attento di mister Lodi e del presidente Munaretto, il Fiumicino ha cominciato a gettare le basi per un anno che si preannuncia cruciale. L’obiettivo è chiaro e condiviso da tutti nell’ambiente aeroportuale, tornare subito in Eccellenza, riscattando la recente retrocessione. Le prime date da cerchiare sul calendario sono quelle del 7 e 14 settembre, quando la compagine debutterà in Coppa Italia Promozione. Il vero esordio in campionato è invece previsto per domenica 21. Non mancano le novità: accanto a tanti volti noti e conferme importanti, sono arrivati nuovi innesti e anche alcuni graditi ritorni, segno di un progetto tecnico che punta sull’esperienza ma anche sull’entusiasmo. Il mix sembra promettente, e l’ambiente è già carico di energia e determinazione. Atmosfera positiva anche tra i tifosi, che iniziano a riavvicinarsi con curiosità e fiducia, pronti a sostenere la squadra che sarà chiamata a rilanciarsi. Il Fiumicino c’è ed è affamato di riscatto. La corsa è appena iniziata.

