Il Ladispoli torna vincere dopo oltre due mesi e lo fa in uno scontro diretto per la salvezza. Finisce 2-1 contro l’Ottavia all’Angelo Sale e il successo accende in qualche modo una fiammella di speranza. Per l’ultima gioia in campionato bisogna risalire al derby vinto col Fiumicino il 12 gennaio. È un week end d’oro anche per la salvezza ottenuta nella Juniores Elite grazie al gol di Dato nei supplementari contro i cugini del Cerveteri. Bosco schiera la solita difesa a 4 con Mercadante tra i pali, Cupperi e D’Amore esterni, Barbarossa e Ranieri al centro. In mezzo al campo i soliti Merciari e Capanna con Di Biagio e Giusto ai lati e Ferreri a supporto dell’unica punta Cifarelli. Il primo tempo è avaro di occasioni da rete. L’Ottavia spinge di più e crea pericoli dalla parte destra. Al 15’ Mercadante respinge il tiro ravvicinato di Savioli. Al 25’ Leggeri mette dentro un pallone invitante ma Barbarossa di testa allontana il pericolo. Per proteste si fa espellere il tecnico dei romani Porcelli. Al 35’ fiammata dell’Academy con Giusto che imbeccato da Cifarelli coglie la traversa. Poi ancora Di Biagio scatenato, filtrante per Cifarelli che non trova la deviazione. ll primo tempo si chiude qui.

Nella ripresa si parte senza sostituzioni. Passano appena 10 secondi e l’Ottavia sciupa con Fondi. Inizia il tiro a bersaglio contro Mercadante. Al 6’ scatto di reni del numero uno ladispolano sul colpo di testa dell’ex Di Mario. Al 10’ è ancora Fondi a tu per tu con il portiere di casa che si rifugia in corner. Poi Di Mario di testa e super intervento di Mercadante insuperabile. Al 17’ D’Amore riceve la sfera sulla destra, cross perfetto per Cifarelli che di testa supera Sordini alla prima conclusione in questo secondo tempo. Il colpo fa male agli uomini in maglia bianca che incassano il 2-0 in contropiede con Di Biagio che mette dietro per Merciari che ha tutto il tempo per stoppare e calciare. L’Ottavia accorcia con il neo entrato Tocci. Qualche brivido nella parte conclusiva del match ma arriva il triplice fischio liberatorio dell’arbitro Santilli di Rieti.

