Di tempo ce ne è stato da aspettare, ma alla fine ora si conosce il calendario definitivo della Comal Civitavecchia Volley per il prossimo campionato di serie C. L’esordio delle rossonere avverrà sabato a Genzano, quando ci sarà il match che darà il via alla nuova avventura contro i Colli Albani. Per tornare a salutare il pubblico della palestra dell’istituto Marconi ci sarà da aspettare ancora una settimana, quando il 18 ottobre il sei più uno di Alessio Pignatelli troverà dall’altra parte della rete Green Volley.

Il calendario procederà con un programma classico per la massima categoria regionale, che prevede un doppio turno di stop nella seconda parte di gennaio. Ma il 2025 della Comal terminerà ancora a via Ciro Corradetti per la sfida contro la Virtus Invicta Pomezia, mentre il nuovo anno vedrà le coccinelle ricominciare da Fiumicino il 10 gennaio. La regular season si concluderà con le partite del 2 maggio al Marconi, ancora una volta con Fiumicino, e del 9 maggio, quando ci sarà da viaggiare in direzione della Capitale per il match contro Roma 7.

E per quest’anno la speranza è che per il gruppo di Pignatelli possa giungere la tanto bramata promozione in serie B2, mancata per un soffio lo scorso anno, dopo una cavalcata senza fine nella regular season, terminata con la vittoria del girone, culminata da 26 successi su 26. Solo le due sconfitte nella fase dei playoff non hanno permesso a Guidozzi e compagne di festeggiare come avrebbero meritato. Quest’anno ci si proverà nuovamente, con la speranza di stare al top della forma per le partite decisive per l’assegnazione delle promozioni.

La speranza è che il roster sia migliorato dal punto di vista tecnico, anche dopo i ritocchi che ci sono stati nel corso dell’estate, con gli arrivi di Giulia Baffetti e Alice Patrizi da Viterbo, mentre Cristina Camilli ha compiuto il percorso inverso per entrare nella formazione che affronterà il campionato di B2. Tornando al discorso calendario, c’è una buona notizia per gli appassionati che vorranno seguire sia la Comal Civitavecchia Volley, che la 3epc Asp, in quanto le concomitanze degli incontri casalinghi saranno solamente due nel corso di tutta la stagione, sicuramente molte meno rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno.

