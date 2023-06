Una festa unica, indimenticabile per celebrare il quarto di secolo di attività del Basket Città di Ladispoli. Si è colorato di rosso e blu il palazzetto dello sport per un evento ricco di sorprese e momenti di inclusione. A scendere per primi sul parquet sono stati i ragazzi del Baskin, la disciplina che vede in campo giocatori disabili e normodotati per ricordare quanto lo sport possa essere momento di aggregazione. A confrontarsi con la compagine locale sono stati Lazio, Fortitudo e Monterotondo. Uno dei fiori all’occhiello dei 25 anni di attività del Basket Città di Ladispoli è stata proprio l’attivazione della sezione riservata ai disabili. Nel pomeriggio grande festa con la passerella delle vecchie glorie del club, una serie di partite che hanno visto in campo importanti club cestistici del Lazio. Sulle gradinate del moderno impianto di via delle Primule, che proprio in questi giorni festeggia un anno di apertura alle attività sportive, si è avuto il pubblico delle grandi occasioni. Nel sodalizio rossoblu si registra grande soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione che ha visto anche la partecipazione di una nutrita rappresentanza di amministratori comunali.

