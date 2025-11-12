Una bellissima giornata di sole e di sport ma soprattutto di rugby. E’ quella andata in scena domenica scorsa al Moretti Della Marta con la “Festa del rugby under 12” organizzata dal Civitavecchia Rugby. 115 atleti con le loro famiglie al seguito hanno dato vita ad un torneo con ben 10 squadre partecipanti: oltre al Crc erano presenti due squadre delle Fiamme Oro, il Nea Ostia Fc, gli All Reds R.R., la Polisportiva Fiumicino, il Santa Marinella Rugby, la R.Roma Olimpic, l’Ur Ladispoli e la N.Rugby Roma. Per i giovani biancorossi civitavecchiesi cinque belle gare, che danno allo staff tecnico la possibilità di valutare la crescita tecnica ottenuta dal lavoro fatto da inizio stagione.

«Ringraziamo ovviamente tutti i partecipanti alla bellissima festa del rugby. Prestazione un pochino sotto tono dei nostri pupilli ma comunque soddisfacente visto il livello incontrato, stanchi e divertiti gli atleti si sono poi salutati al terzo tempo. È stata una giornata che ci ha dato modo di confrontarci con buonissime squadre, è stata molto produttiva e ci ha dato elementi su cui dobbiamo focalizzare il lavoro», queste le parole dei tecnici Maddaloni e Simonante.

