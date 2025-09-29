Il bodybuilder civitavecchiese Cristiano Feoli, atleta di Civitavecchia con un palmarès ricco di successi, si prepara a vivere un autunno 2025 denso di appuntamenti di rilievo sotto l’egida della PCA Federation, una delle federazioni di bodybuilding più prestigiose d’Europa.

Feoli gareggerà nella categoria Master, portando sul palco tutta la sua esperienza e la determinazione che lo hanno già reso protagonista anche nel contesto internazionale. Il percorso inizierà il 12 ottobre a Pesaro, dove affronterà la qualifica italiana per il campionato mondiale. Successivamente, il 2 novembre, proverà a dire la sua al Campionato Italiano PCA, una competizione che lo vedrà di nuovo tra i favoriti, dopo aver già conquistato 7 titoli nazionali in altre federazioni. Il grande traguardo sarà poi il Mondiale in Galles, dove Feoli vestirà i colori della Nazionale Italiana PCA.

Non sarà una novità assoluta: nel suo curriculum figurano già due titoli mondiali vinti in altre federazioni, a testimonianza della sua capacità di competere ai massimi livelli internazionali. Con il sostegno della sua città e della community sportiva locale, Cristiano Feoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, rappresentando l’Italia e portando il nome di Civitavecchia sui palcoscenici più importanti del bodybuilding mondiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA