Partenza incoraggiante per le formazioni civitavecchiesi impegnate nella Coppa Italia di Serie C2. L’Evergreen festeggia la prima vittoria nel torneo superando 2-1 il Valentia al “Cosimi”, mentre il Quartiere Campo dell’Oro si ferma sul 3-3 contro il Palmarola al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni.

I gialloblù di Fabrizio Fattori hanno impostato fin da subito una gara di grande intensità, passando in vantaggio con Marcucci e raddoppiando grazie a Giocondo. Dopo il gol del Valentia che ha riaperto i giochi, l’Evergreen ha gestito con ordine e personalità, dimostrando solidità e spirito di gruppo nonostante le assenze. «Siamo ancora contati – ha commentato mister Fattori – ma abbiamo creato tantissimo. Mi è piaciuto l’atteggiamento, anche se dobbiamo essere più cattivi sotto porta.» Tra due settimane il ritorno a Roma, dove i civitavecchiesi cercheranno di difendere il vantaggio e proseguire il cammino in Coppa.

Spettacolo e rammarico, invece, per il Quartiere Campo dell’Oro, che al “Tamagnini” ha pareggiato 3-3 contro il Palmarola. Gli ospiti si sono portati avanti, ma i gialloverdi di Umberto Di Maio hanno reagito con determinazione: Gabriele Sarracco ha firmato l’1-1 con un potente rasoterra, poi Dell’Ova – su assist di Pernelli – ha completato la rimonta. Prima dell’intervallo è arrivato il pari degli avversari, e nella ripresa Saraceno ha riportato avanti il QCO prima del definitivo 3-3. «Sono molto soddisfatto della prova – ha dichiarato Di Maio – peccato solo non aver vinto, ma la prestazione è stata convincente.» Tutto rimandato al ritorno, con la certezza che il QCO può giocarsela fino in fondo.

