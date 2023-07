Sono ricominciati proprio nelle scorse ore, dopo quasi due mesi di fermo assoluto, gli interventi di manutenzione per lo stadio Fattori. I lavori erano rimasti bloccati a causa di alcune situazioni relative alla zona spogliatoi ed accesso al campo. Ed è proprio da lì che, da questa settimana, gli operai hanno ricominciato a lavorare, con la speranza che da ora tutto possa procedere spedito per riconsegnare alla città ciò che attende da ormai troppo tempo. «Abbiamo ripreso i lavori - conferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello - anche se ancora manca il computo per capire a quanto ammonteranno i costi che serviranno per andare a completare l'opera». Come già detto nelle scorse settimane, servirà reperire altri finanziamenti per assicurarsi un Fattori come nel progetto originario presentato al Ministero dei Beni Culturali.

