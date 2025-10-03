L’ora dell’esordio è finalmente arrivata. Questo sarà un sabato storico per la pallanuoto civitavecchiese, che dopo 13 anni torna ad affrontare un campionato di serie A1. Questo per merito della Nautilus, che si è aggiudicata la possibilità di affrontare le migliori squadre dello Stivale grazie al primo posto raggiunto lo scorso anno nel girone Sud di A2, a cui ha poi fatto seguito il doppio successo nella finale playoff contro il Sori, che ha dato il via alla festa.

Ma tutto ciò appartiene solo al passato, perché alle 16 ci sarà l’esordio in A1 e l’incontro è tutt’altro che semplice per il sette di Daniele Lisi, che giocherà a Catania contro le campionesse in carica dell’Orizzonte, allenate da una maestra assoluta della panchina, Martina Miceli.

La Nautilus, che ormai vive nelle traversie, dopo invece di mollare trova ulteriori motivazioni, ha cominciato la sua preparazione atletica alla piscina dello stabilimento Morgan e poi ha viaggiato in giro per l’Italia per giungere al top della forma: amichevoli a Sori, all’Argentario, a Roma contro un altro grosso baluardo come la Sis, e a Viterbo contro il Plebiscito Padova, altro nome che non passa certo inosservato. Tutto questo per consentire a Tortora e compagne di fare quel percorso di crescita, visto che la differenza tra A1 e A2 è certamente pesante.

Intanto il nuovo direttore sportivo Mario Bianchi si è mosso per attutire il colpo con l’arrivo di diverse giocatrici che daranno lucentezza ed esperienza al gruppo: Lombella, Brandimarte, Martinez, Devroedt e Abrizi sono i nomi su cui le pavonesse hanno puntato. In tutto continue polemiche, in particolar modo con il Comune, reo, secondo la Nautilus, di non sostenere una società che rappresenterà Civitavecchia nei più importanti impianti d’Italia.

Tutto questo mentre Viterbo ha preso da subito a cuore la causa delle verdazzurre ed infatti sarà la vasca della Tuscia ad ospitare gli incontri casalinghi delle ragazze guidate dal presidente Alberto Braccini. Primo ostacolo, come detto, l’Orizzonte. Il risultato non è per nulla in discussione, si prevede un successo largo delle catanesi. Ma il battesimo del fuoco contro una squadra che difficilmente lascerà punti alle civitavecchiesi può essere preso con uno spirito nel segno dell’ottimismo.

Intanto ci sono problemi di formazione per Daniele Lisi: l’americana Martinez ha un’infiammazione alla spalla. La ragazza partirà per Catania, ma non sarà della gara, con lo staff tecnico che proverà a recuperarla per l’esordio casalingo contro il Cosenza l’11 ottobre a Viterbo. Peggio è andata alla mancina Agnese Foschi, che ha un problema alla schiena, che, molto probabilmente, la terrà ferma per tutto il mese di ottobre. Gli arbitri di Catania-Nautilus saranno Riccardo D’Antoni di Siracusa e Michele Campora di Carini (Palermo).

